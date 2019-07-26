“ONSSA”: ضبط حالات لتسمين الماشية بفضلات الدجاج وحالة القطيع جيدة

وسط مخاوف من شبح “الحمى القلاعية”، يكثف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملاته لطمأنة الرأي العام حول جودة اللحوم، على بعد أيام من عيد الأضحى، معلنا ضبطه لحالات تسمين الماشية بفضلات الدجاج في الدارالبيضاء، والرباط.

وفي ذات السياق، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الجمعة، أنه تم ترقيم حوالي 7 ملايين، و400 ألف رأس من الأغنام، والماعز، المعدة لعيد الأضحى، في حين تجاوز عدد ضيعات تربية، وتسمين الأغنام، والماعز المسجلة لدى المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 236 ألفا، بزيادة بلغت 71 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

ومن المرتقب، أن يتم ترقيم حوالي 8 ملايين رأس من الأغنام، والماعز مع نهاية الفترة المخصصة لهذه العملية، وذلك بالنظر إلى الانخراط الكبير للكسابة في عملية التسجيل، المخصصة لعيد الأضحى، حيث من المنتظر أن تنتهي نهاية شهر يوليوز الجاري.

وعلى غرار السنة الماضية، يتضمن برنامج عمل عيد الأضحى 1440، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مجموعة من الإجراءات، منها تسجيل المربين، وترقيم الأغنام، والماعز، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، ومراقبة الأدوية البيطرية، والأعلاف، ومراقبة فضلات الدجاج عند مغادرتها من الضيعات، وكذا عند وصولها إلى وجهتها لتفادي استعمالها في تسمين الماشية.

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وقال المكتب إنه قام بـ658 عملية مراقبة ميدانية، وأخذ 381 عينة من الأعلاف، و25 عينة مياه شرب الأضاحي، لتحليلها، وإخضاع 500 عينة من اللحوم للتحاليل، للتأكد من خلوها من المضادات الحيوية، ومنح 331 رخصة لمرور فضلات الدجاج، وعلى إثرها تم تحرير 10 محاضر مخالفة، وإحالتها على القضاء.

وتتوزع المخالفات، التي تم تسجليها بين ضبط استعمال فضلات الدجاج في التسمين، وبيع الأدوية البيطرية من دون ترخيص، حيث تم تسجيل 3 حالات لاستعمال فضلات الدجاج في تسمين الماشية في جهة الدارالبيضاء، والرباط، ورصد 7 حالات لبيع الأدوية البيطرية، مجهولة المصدر، ومن دون رخصة وسط أسواق الماشية الأسبوعية في الجهة الشرقية، وجهة مراكش – آسفي، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وجهة بني ملال – خنيفرة.

وسيداوم أزيد من 300 طبيب، وتقني بيطري، خلال فترة العيد من أجل الرد على استفسارات المستهلكين، واستقبال شكاياتهم، إذ من المنتظر نشر أرقام هواتفهم على الموقع الإلكتروني لأونسا.

كما يتوفر المكتب على مركز للتواصل يستقبل جميع استفسارات، وشكايات المواطنين، يوميا، من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء على الرقم 0801003637، منهيا إلى علم الرأي العام الوطني أن الحالة الصحية للقطيع الوطني من الأغنام، والماعز جيدة.