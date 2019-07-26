شبيبة “البيجيدي” تلغي الحفل الختامي لملتقاها الوطني حدادا على أرواح ضحايا “ايجوكاك”

قررت شبيبة العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، إلغاء الحفل الختامي لملتقاها الوطني الخامس عشر، والذي كان من المقرر تنظيمه غدا السبت، في مدينة القنيطرة.

وقالت مصادر من الشبيبة لـ”اليوم 24″، إن قرار إلغاء الحفل الختامي، تم اتخاذه اليوم الجمعة، على إثر فاجعة مقتل 15 شخصا في منطقة “ايجوكاك”، جراء السيول، احتراما لأرواح الضحايا وحدادا عليهم.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحوز، قد أعلنت اليوم الجمعة أن فرق الإنقاذ تمكنت ليلة أمس، من انتشال جثت 15 شخصا، من بينهم 11 امرأة و3 رجال وطفل واحد، كانوا على متن سيارة النقل المزدوج المنكوبة التي طمرتها الأتربة والأوحال على مستوى دوار “توك الخير”، دائرة أسني، إثر السيول الفيضانية التي عرفتها المنطقة، وسط إطلاق حملات لإلغاء الاحتفالات، حدادا على أرواح ضحايا الفاجعة.

وكانت بعض المرتفعات الجبلية بإقليم الحوز قد شهدت، منذ يوم الأربعاء الماضي، تساقطات رعدية قوية أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأوحال والأتربة، بلغ علوها 20 مترا تقريبا، خصوصا بين النقطتين الكيلومتريتين 226 و233 على الطريق الوطنية رقم 7.