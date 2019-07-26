بعد موسم مع الرجاء.. الجيش الملكي يضم صلاح الدين باهي

تعاقد فريق الجيش الملكي لكرة القدم، مع صلاح الدين باهي متوسط ميدان الرجاء الرياضي، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع باهي عقدا يمتد لموسمين في صفوف الفريق العسكري، علما أنه رفض عروضا من أندية عربية، خاصة من الدوري الكويتي، وتحديدا نادي العربي، ناهيك عن عرض آخر من البطولة التونسية.

وأقنع عبد الرحيم طاليب مدرب الجيش الملكي، صاحب 24 عاما بالتوقيع في كشوفات “الزعيم”، خاصة وأنه يعد من لاعبي المنتخب المحلي، المقبل على خوض لقاء التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2020، ضد المنتخب الجزائري.

وتألق باهي رفقة فريق السابق الرجاء، منذ التحاقه به خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من شباب بنجرير، إذ ساهم في تتويج الفريق الأخضر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، إضافة إلى فوزه مع النسور الخضر بكأس السوبر الإفريقي.