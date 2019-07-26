رسميا.. ال”فيفا” يعلن موعد انطلاق كأس العالم للأندية بقطر

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، موعد تنظيم منافسات كأس العالم للأندية، نسخة 2019، التي ستقام في الملاعب القطرية.

وأعلن الاتحاد الجولي للعية، انطلاق المنافسة في 11 من شهر ذجنبر المقبل، وستستمر إلى غاية 21 من الشهر نفسه.

وستعرف هذه البطولة، التي ستشهد تنظيم 8 مباريات، مشاركة 7 أندية من مختلف القارات، حيث ستقام مباريات الدور الأومععل، قبل أن تحدد القرعة أطراف مباريات الدور الثاني، ونصف النهائي، والتي ستقام بمقر “الفيفا” في زيوريخ السويسرية.

وضمنت ثلاثة أندية لحدود اللحظة مشاركتها في “الموندياليتو”، ويتعلق الأمر بكل من ليفربول الإنجليزي، بطل أروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانوسيا.

جدير بالذكر، أن ال”فيفا” منح قطر شرف استضافة نسختي 2019 و2020، من كأس العالم للأندية، تمهيدا لاحتضانها نهائيات كأس العالم 2020.