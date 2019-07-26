ميريل ستريب الفائزة الأولى بجائزة التمثيل في مهرجان تورنتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستكون الممثلة ميريل ستريب، أول من يحوز على جائزة التمثيل التي تمنح كجزء من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، بحسب ما أعلن منظمو المهرجان، اليوم الجمعة.

وستتلقى ستريب أول جائزة لتكريم الممثل في المهرجان، خلال حفل خيري يقام يوم 9 شباط/ فبراير، وسيشمل جمع التبرعات لدعم جهود المهرجان عل مدار العام، لمساندة الأفلام، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييد برس" الأميركية للأنباء.

وتُعد ستريب الممثلة الأكثر ترشيحا لجوائز الأوسكار في تاريخ الأكاديمية، إذ حصلت عليها ثلاث مرات.

يُذكر أن الجائزة منفصلة عن الجوائز التي تمنح للأفلام المعروضة في مهرجان تورنتو الذي يقام في أيلول/ سبتمبر، وعادة ما تذهب جائزة اختيار الجمهور للمنافس على أفضل فيلم في جوائز الأوسكار.

وتمثل ستريب في فيلم "لوندرومات" المقبل لستيفن سودربيرغ الذي يتناول قضية مستندات بنما، ويشاركها غاري أولدمان، وأنطونيو بانديراس. وسيكون العرض الأول للفيلم في أميركا الشمالية في مهرجان تورنتو.