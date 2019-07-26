ارتفاع إنتاج الصلب عالميا في النصف الأول من 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع الإنتاج العالمي من الصلب 4.9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، إذ بلغ 925.1 مليون طن، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الرابطة العالمية للصلب، اليوم الجمعة، إن الإنتاج العالمي من الصلب ارتفع ككل فقد ارتفع إنتاج آسيا 7.4 بالمئة إلى 660.2 مليون طن، وإنتاج أميركا الشمالية 1.4 بالمئة إلى 60.1 مليون طن، فيما انخفض إنتاج الاتحاد الأوروبي 2.5 بالمئة إلى 84.7 مليون طن.

وفي حزيران/ يونيو 2019 على أساس سنوي، ارتفع إنتاج الصين من الصلب 10 بالمئة إلى 87.5 مليون طن ، وصعد إنتاج الهند 4 بالمئة إلى 9.3 مليون طن.

فيما هبط إنتاج اليابان 0.4 بالمئة إلى 8.8 مليون طن، وتراجع إنتاج كوريا الجنوبية 2.6 بالمئة إلى 6 ملايين طن.

و"الرابطة العالمية للصلب" منظمة دولية غير حكومية، يقع مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتضم في عضويتها 160 شركة تستحوذ على 85% من الإنتاج العالمي.