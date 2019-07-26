المنافذ تعلن إتلاف خمسة برادات محملة باللحوم في ميناء أم قصر

وقالت المنافذ في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم إتلاف لحوم المنشأ برازيلي واوكراني غير صالحة للاستهلاك البشري محملة في (5) برادات في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة".

واضافت المنافذ، أنه "تمت عملية الاتلاف بناءً على طلب المستورد بعد عطل تلك البرادات وتم الاتلاف من قبل اللجنة ذات الاختصاص في المنفذ الحدودي".

