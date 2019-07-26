تركيا تعلن قتل المحرض على هجوم أربيل بعملية داخل العراق

وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون فيه الطعام في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يوم 17 تموز.

وذكرت الأناضول أن المحرض على الهجوم يدعى أردوغان أونال، وأشارت إلى أنه مسؤول في حزب العمال الكردستاني وإلى أن العملية التي تم قتله فيها نفذت الأربعاء.



وأضافت الوكالة أن العملية نفذت في منطقة جبال قنديل شمالي أربيل، والتي ينشط فيها مسلحون من حزب العمال الكردستاني دون ذكر مزيد من التفاصيل.