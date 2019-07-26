جماهير الصقور تطالب وزير الدفاع بفتح تحقيق بشأن فساد الهيئة الادارية

وقال مراسل الخليج 365 ان جماهير القوة الجوية، طالبت وزير الدفاع بفتح تحقيق في قضايا فساد لدى ادارة نادي القوة الجوية وتطالب ادارة النادي بالاستقالة.

واوضح ان جماهير القوة الجوية تناشد وزير الشباب والرياضة احمد رياض بزيارة النادي والوقوف على حقيقة ما يجري داخل اروقة النادي.

