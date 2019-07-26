نصر الله: نحن امام وضع اقتصادي صعب في لبنان وعلى الجميع مواجهته لتجنب الانهيار

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، ان بلاده تعيش وضع اقتصادي صعب، داعيا الجميع الى مواجهة هذا الوضع لتجنب الانهيار. وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس جمعية مؤسسة "جهاد البناء" في لبنان وتابعتها الخليج 365، "نحن امام وضع اقتصادي صعب في لبنان، ويحتاج الجميع الى مواجهته لتجنب الانهيار"، لافتا الى أن "الاتهامات التي وُجهت الى حزب الله بتحريض اللاجئين الفلسطينين على الاحتجاج مؤسفة فعلاً".



وأضاف نصر الله، "يجب معالجة موضوع العمالة الفلسطينية بهدوء وبشكل انساني وموضوعي بعيداً عن المزايدات"، مبينا أنه "يجب مقاربة موضوع العمالة الفلسطينية ببعده الاستراتيجي والسياسي ولا علاقة له بالتوطين".

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