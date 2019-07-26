اعتقال الإخواني سيد الخطيب أحد كُتاب خطابات البشير

اعتقلت السلطات السودانية، الجمعة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للحركة الإسلامية السياسية الإخواني سيد الخطيب، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة.



وقالت مصادر أمنية إن الخطيب المنتمي لتنظيم الإخوان ضالع في محاولة الانقلاب الأخيرة التي اعتقل على خلفيتها عشرات الضباط السودانيين.

ويعتبر الخطيب من القيادات التي كان يعتمد عليها الرئيس المعزول عمر البشير في كتابة الخطابات الجماهيرية والرسمية.

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وأعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الأربعاء، عن إحباط رابع محاولة انقلابية منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، شارك فيها رئيس أركان الجيش هاشم عبدالمطلب وضباط يتبعون التنظيم الإخواني.





واعتقلت السلطات السودانية على خلفية المحاولة الانقلابية إلى جانب رئيس الأركان المشتركة هاشم عبدالمطلب، قائد سلاح المدرعات ونائبه.

كما اعتقلت نائب البشير السابق بكري حسن صالح، وأمين الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ومدير مليشيا الأمن الشعبي كمال عبداللطيف، ومدير التصنيع الحربي محمد الحسن عبدالله وشقيقه أسامة عبدالله.

السلطات اعتقلت أيضاً الإخواني أسامة توفيق، ورئيس اتحاد الصحفيين الموالي للنظام البائد الصادق الرزيقي الذي تم إطلاق سراحه الخميس.