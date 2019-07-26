مكبلين بالأصفاد.. أردوغان يرحل لاجئين سوريين إلى إدلب

قالت صحيفة ألمانية، الجمعة، إن السلطات التركية بدأت بترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، التي تشهد الآن معارك طاحنة بين قوات الجيش السوري وإرهابيين.

ونقلت صحيفة تاجس شبيجل الألمانية الخاصة، في عددها الصادر الجمعة، أن "الحكومة التركية ترحل مئات اللاجئين السوريين قسرا وأحيانا مكبلين بالأصفاد والحبال إلى إدلب، رغم خطورة الوضع الأمني في المحافظة السورية.





الصحيفة أوضحت أن "اللاجئين السوريين يعيشون في قلق وخوف كبير، فالشرطة تبحث بين صفوفهم عن الذين لا يملكون تصاريح إقامة في كل مكان في إسطنبول وغيرها من المدن".



وتابعت "من تعثر عليه الشرطة ترحله بشكل قسري إلى مناطق سورية لا تزال تشهد أوضاعا أمنية خطيرة وأبرزها إدلب".

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وقال حميد هوكا، قائد سابق للمعارضة السورية في تركيا، لتاجس شبيجل عبر الهاتف "خلال الأسبوع الماضي رحلت تركيا ٤٠٠ سوري قسرا إلى إدلب وحدها".

وتابع "بعض المرحلين اقتيدوا إلى الحافلات مربوطي الأيدي".

وأوضح "عمليات الترحيل لإدلب بدأت بشكل مفاجئ"، مضيفا "الوضع خطير هناك، فالمحافظة تشهد وجودا واسعا للإرهابيين وتتعرض لغارات جوية بشكل يومي".



تاجس شبيجل بدورها نقلت عن مصادر تركية، لم تكشف عن هويتها، أن السلطات نفذت بالفعل خلال الأيام الماضية عمليات ترحيل قسري لسوريين باتجاه إدلب.



ووفق الصحيفة ذاتها، فإن العديد من السوريين يهربون من المدن الصغيرة المسجلين فيها في تركيا، باتجاه المدن الكبيرة مثل إسطنبول، ويعملون مقابل أجور متدنية للغاية وفي ظروف عمل صعبة.

ويعيش في تركيا ٣.٥ مليون لاجئ سوري، يعاني كثير منهم ظروفا صعبة، وفق تاجس شبيجل.