الان تتابع البيت الأبيض: ترامب يرغب بمساعدة جونسون لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى رغبته في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.
وأضاف في بيان له، أن ترامب ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.
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