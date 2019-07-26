الدنمرك تدعم أمن الملاحة في الخليج

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جدة - خالد شويل - رويترز (كوبنهاجن) قالت الدنمرك اليوم (الجمعة) إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مضيفة، وأنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها. وقال وزير الخارجية الدنمركي جيب كوفود في بيان «الحكومة الدنمركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة». وتابع «ستكون هناك بصمة أوروبية قوية في المبادرة». وتسعى بريطانيا إلى حشد الدعم للمهمة في المضيق الذي يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي، وذلك في أعقاب احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في واقعة وصفتها لندن بأنها «قرصنة دولة».

قالت الدنمرك اليوم (الجمعة) إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مضيفة، وأنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها. وقال وزير الخارجية الدنمركي جيب كوفود في بيان «الحكومة الدنمركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة». وتابع «ستكون هناك بصمة أوروبية قوية في المبادرة». وتسعى بريطانيا إلى حشد الدعم للمهمة في المضيق الذي يمر عبره حوالي خمس النفط العالمي، وذلك في أعقاب احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في واقعة وصفتها لندن بأنها «قرصنة دولة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.