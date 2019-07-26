ألمانيا تدرس الانضمام إلى مهمة تأمين مضيق هرمز

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جدة - خالد شويل - رويترز (برلين) قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده ستتخذ قراراً بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة. وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة فونك نشرت اليوم (الجمعة) : «ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي».

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده ستتخذ قراراً بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة. وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة فونك نشرت اليوم (الجمعة) : «ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي».

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