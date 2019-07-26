شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: 400 ألف نازح خلال 3 أشهر من تصعيد النظام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) نزح أكثر من 400 ألف نسمة في شمال غرب سورية في غضون ثلاثة أشهر، على وقع التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا، في وقت نددت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الخدمية والطبية. وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات النظام السوري وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا تستثني المستشفيات والمدارس والأسواق.

نزح أكثر من 400 ألف نسمة في شمال غرب سورية في غضون ثلاثة أشهر، على وقع التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا، في وقت نددت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الخدمية والطبية. وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات النظام السوري وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا تستثني المستشفيات والمدارس والأسواق.

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