"شلل جوي" في إيطاليا.. وإلغاء عشرات الرحلات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty شركة طيران أليطاليا (أرشيف)

وبناء على دعوة من نقابة "فيلت سيغيل-فيت سيسل-أولتراسبورتي" المشتركة، شمل الإضراب جميع الطيارين والطواقم الجوية والأرضية من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 14:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتطالب النقابات بإصلاح واسع للقطاع، وبقواعد أكثر تشددا على صعيد احترام المنافسة، وبمزيد من الشفافية في منح الصفقات والمعايير الخاصة ضد "إغراق سوق التعاقد والأجور"، الذي يفرضه عدد متزايد من الشركات.

وفي أعقاب محادثات شارك فيها وزير النقل، دانيلو تونينيلي، بشأن هذه القضايا هذا الأسبوع، تمسكت النقابات بالدعوة إلى الإضراب العام، لكنها خفضته من 24 ساعة إلى 4 ساعات، موضحة أنها تتوقع فوائد ملموسة ابتداء من اجتماعات العمل الأولى المحددة في أوائل سبتمبر.

وإلى ذلك يضاف تحرك يستمر طوال النهار لموظفي شرطة أليطاليا، التي تواجه صعوبات وتبدي قلقت إزاء الجدوى والعواقب الاجتماعية لخطة للاستحواذ على الشركة يجري بحثها حاليا.