شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أردوغان يمارسون لوبى غير قانونية ضد جولن.. كيف فضحت محكمة أمريكية رئيس تركيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن هيئة المحلفين بالولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت قرارها في القضية التي يُحاكم خلالها رجل الأعمال الإيراني الأصل بيجان كيان، وهو الشريك السابق لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي سابقا، مايكل فلين.

وأضافت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أنه خلال القضية التي تُعقد في مدينة ألكسندرا بولاية فرجينيا صرح رئيس المحكمة، القاضي أنثوني ج. ترينجا، أنه يتوجب عليه اللجوء إلى لجنة المحلفين على الرغم من إعلانه تضمن مذكرة الادعاء لأدلة خطيرة وغير كافية.

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ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أن هيئة المحلفين قضت بانتهاك بيجان كيان للنظام الأمريكي خلال الاتفاقية التي عقدها مع الحكومة التركية بشكل سري من أجل عمل لوبي غير قانونية لتشويه صورة الداعية التركي فتح الله جولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أكد مدعى العموم أن فلين وكيان حصلا على مئات الآلاف من الدولارات من أجل تشويه سمعة كولن، عبر الشركة المشتركة المعروفة باسم مجموعة فلين إنتيل، مؤكدين أن الشركة تلقت النقود عبر الشركة الهولندية التي يديرها رجل الأعمال التركي، أكيم ألب تكين، لخداع السلطات الأمريكية وإخفاء علاقتها غير الرسمية مع الحكومة التركية.