شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس": فضيحة خاقان عباسى تفضح مال الدوحة الفاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إنه بعد انكشاف فصل جديد من فصول الفساد التي أغرق بها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم دويلته الصغيرة، يبدو أن ويلات تصرفات الحمدين الإجرامية، ستواصل ملاحقة الأمير الصغير تميم العار، إذ تفكر الحكومة الباكستانية في إعادة التفاوض بشأن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال، مدته 15 عاما، مع قطر، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الموجه لموانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن التحقيقات مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية شاهيد خاقان عباسي، سلطت الضوء على تغلغل المال القطري "الفاسد" في صفقات الطاقة وغيرها من الصفقات الكبيرة وأعادت للأذهان شبكة العلاقات المعقدة التي بنتها الدوحة مع مسؤولين كبار في عدة دول استدرجتهم برشاوى ضخمة لتأمين نفوذها ومصالحها التجارية.

وأوضح موقع طقطريليكس، أنه لا تشكل قضية الفساد الحالية التي تحقق فيها السلطات الباكستانية مع خاقان عباسي الذي جرى اعتقاله يوم الخميس الماضي، استثناء في خضم فضائح فساد أخرى كانت قطر طرفا فيها، حيث يدور جدل واسع في باكستان حول قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وذلك بسبب رشاوى قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى عباسي.

وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية: تتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام بالأساس إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الذي سبق أن كشفت فضيحة "أوراق بنما" عن رشاوى قدمها لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية فساد منفصلة.