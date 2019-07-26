شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضح تنظيم الحمدين: "لو كان فيهم رجل لما سكتوا عن تهديد إيران لنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن النظام الإيرانى يهدد قطر، ورغم ذلك فإن تنظيم الحمدين يطبع مع إيران.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "نظام الملالي يهدد وطننا قطر على لسان مستشار خامنئي، فلا غرابة، فتنظيم الحمدين الإرهابي أجبن من أن يرد على هذه التهديدات".