شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد لجنة النقل بالبرلمان.. 104 اجتماعات و3 مشروعات قوانين و108 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير إنجازات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع، عقد اللجنة 104 اجتماعات ناقشت خلالها موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وطلبات إحاطة وموضعات عامة.

ناقشت اللجنة عدد ثلاث مشروعات القوانين، وهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، أعدت اللجنة عنهما تقريراً ووافق عليه المجلس بالجلسة رقم 29 المعقودة بتاريخ 5 من فبراير سنة 2019.

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كما ناقشت اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وناقشته اللجنة خلال (عشرة اجتماعات) وتم إعداد تقرير بشأنه، عرض على المجلس الموقر.

وناقشت اللجنة 108 طلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي على مدار ( 52 اجتماعاً) وحاولات خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك السادة النواب مقدمى طلبات الأحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما حرصت اللجنة على إستكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للإطلاع على ماتم تنفيذه بشانها.