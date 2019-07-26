متدخل في ندوة “الانفجار الجنسي” المخزن يصفي معارضيه بورقة الجنس حاول فعلها مع بنبركة وبوعشرين – فيديو

أفاد عبد الله الدرازي، أحد المتدخلين في الندوة الافتتاحية لمهرجان “ثويزا” أن المخزن يصفي معارضيه بورقة الجنس، وهو ما حاول فعله مع المناضل اليساري المهدي بنبركة، سابقا، والصحافي توفيق بوعشرين، حاليا.

وكشف الدرازي أن الأمر وصل بـ”المخزن” إلى محاولة تصوير بنبركة في منزله، لكنه لم يستطع إخضاعه بهذه الطريقة، لتتم تصفيته.

وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أصدرت، العام الماضي، حكما بـ 12 سنة نافذة في حق الصحافي توفيق بوعشرين، مدير مجموعة “أخبار اليوم”، بتهمة “الاتجار في البشر”، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وهو الأمر، الذي نفاه جملة، وتفصيلا.