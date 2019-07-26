وصية الفيشاوي ينفذها ابنه

كشف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، وصية والده، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، التي نفذها مباشرة بعد وفاته.

ونشر الفيشاوي، على حسابه في موقع التواصل، صورة له من عزاء والده، الذي أقيم في مدينة “سرس الليان” ، وكشف أنه نفذ وصية والده بدفنه وسط أهله وناسه.

وأعلن الفيشاوي في منشوره، إن والده أوصاه، بدفنه في مدافن الأسرة في محافظة المنوفية، في جوار شقيقه، الذي توفي، قبل عامين.

وكتب أحمد الآية القرآنية: “الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ”، وطلب من جمهوره الدعاء لوالده.

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وظهر الفيشاوي، في عزاء والده، يبكي متأثرا بفقدان والده.

ورحل الفيشاوي إلى دار البقاء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 67 سنة.