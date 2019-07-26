الفد وهدى الريحاني في فيلم كندي

يشارك الكوميدي حسن الفد، والممثلة هدى الريحاني، في عمل سينمائي كندي مغربي، ستصور بعض أحداثه في المغرب.

وأعلنت شركة إنتاج كندية، تحمل اسم “أوبحيكتيف9″، أنها ستتكلف بإنتاج فيلم “الأصدقاء القدامى”، الذي يشارك فيه النجمان المغربيان الفد، والريحاني، تحت إشراف المخرج “كلود غانيون” .

ويؤدي دور بطولة العمل الممثلان الكنديان “باتريك لابي”، و”بول دوسي”، بمشاركة حسن الفد، وهدى الريحاني، علما أن الأحداث، التي ستصور في المغرب، اختار المشرفون تصويرها في منطقة إمسوان، التابعة لأكادير.

ويحكي الفيلم المذكور قصة رجل كندي استقر في المغرب، وأصيب بمرض ما، ليعود إلى مسقط رأسه، محاولا عيش ما تبقى من عمره في أفضل حال ممكن.

ويأتي اختيار حسن الفد، وهدى الريحاني، لدخول عالم السينما الكندية، بعد استقرارهما في كندا، قبل سنوات.