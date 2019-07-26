فرنسا: العثور على عظمة ديناصور عملاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر علماء حفريات فرنسيون، هذه الأسبوع، على عظمة فخذ ديناصور عملاق، في موقع تنقيب بجنوب غرب فرنسا، ويُعتقد أنها تعود لأحد الديناصورات آكلة العشب ذات الأعناق والذيول الطويلة التي كانت منتشرة في العصر الجوراسي المتأخر قبل أكثر من 140 مليون سنة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويصل طول عظمة الفخذ إلى مترين وعثر عليها في موقع أونجاك-شارونت، الذي يُنَبش فيه منذ عام 2010 عن رفات بعض أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض.

وقال عالم الحفريات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، رونان ألان: "هذا اكتشاف كبير، أدهشتني على نحو خاص حالة حفظ هذه العظمة".

وأضاف: "هذه حيوانات كان وزنها يتراوح بين 40 و50 طنا".

وبين أن العلماء في الموقع القريب من مدينة كونياك عثروا على أكثر من 7500 أحفورة تعود لما يربو على 40 من مختلف الكائنات منذ عام 2010 وذلك في أحد أكبر الاكتشافات من هذا النوع في أوروبا على الإطلاق.