المغرب: مصرع 15 شخصا طُمروا وسيارتهم بانزلاق تربة 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 15 شخصا جميعهم ركاب سيارة طمرتها الوحول جنوب مراكش، مصارعهم في انزلاق تربة ناجم عن أمطار غزيرة في المغرب، في حين قالت القناة العامة "2ا م" أن الحادث خلف 16 قتيلا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وعثرت فرق الإنقاذ على جثث 11 امرأة، وثلاثة رجال، وطفل، داخل السيارة التي كانوا فيها والتي وجدت على عمق عشرين مترا تحت الوحول والصخور، بحسب بيان للسلطات المحلية.

وأوضح البيان الرسمي أنه لم يُعثر على ناجين، ووقعت المأساة مساء الأربعاء على طريق عامة قرب قرية أسني بإقليم الحوز التي تبعد نحو خمسين كلم جنوب مراكش، إثر زوابع وأمطار غزيرة.

وأظهرت مشاهد بثتها السلطات جرافات ترفع الركام لإخراج السيارة التي علقت تحت الوحول لأكثر من 24 ساعة.

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وكانت الأرصاد الجوية حذرت الثلاثاء من سوء الأحوال الجوية في العديد من مناطق المغرب الذي نادرا ما يشهد تساقط أمطار صيفا.

وتسببت أمطار غزيرة مساء الأربعاء في ارتفاع منسوب مياه الأودية ومجاري المياه وفي انزلاق تربة، بحسب السلطات.

ويقضي نحو 3500 شخص سنويا على الطرقات المغربية خصوصا في المناطق المعزولة من المملكة، رغم برامج تحديث شبكات الطرقات.