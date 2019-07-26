أمجد طه يهاجم الإخوان مناصري قطر وإيران وتركيا

هاجم المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم الجمعة، مناصري قطر وإيران وتركيا.
وكتب طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إذا قرأ الإخواني أو مناصر نظامي قطر وإيران الكثير من الكُتب الصانعة للغباء والتي تثري قرائها بالسطحية سيتحول المثقف الى مسخف ولــغبي مزعج و خطير جداً".
وتابع "لأنه سيصبح غبي واثق من نفسه ويفرخ لنا أمثال القرضاوي وجوعان وعزمي وهنا تكمن الكارثة".
وكتب في تغريدة أخرى "إن حاول كل الأعداء كـنظامي قطر وإيران ومعهم الإخوان في تركيا استهداف رأس الأمة السعودية العظمى، والاستمرار في احتلال مملكة الأحواز ولواء الاسكندرون وجزر الامارات واستهداف أمن البحرين
، فكما قال المؤسس الملك عبدالعزيز"لن يتم لهم ذلك إن شاءالله وفينا عرق ينبض".
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