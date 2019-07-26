تونس.. نقل جثمان السبسي من المستشفى العسكري لقصر قرطاج

نُقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إلى مقر إقامته بقصر قرطاج؛ استعدادا لدفنه غدا السبت.

وبحسب وسائل إعلام، فقد تم نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل بمرافقة أمنية وعسكرية ووسط حضور عدد غفير من المواطنين.

وتوفي السبسي، أمس الخميس، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

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والرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014.

وعقب وفاته، أعلنت الحكومة التونسية الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية.

وقررت رئاسة الجمهورية إقامة جنازة وطنية للرئيس التونسي الراحل، غدا السبت، سيحضرها عدد من القيادات والزعامات العربية والأوروبية والأفريقية، حيث سيدفن في مقبرة "الجلاز" وهي مقبرة شعبية وسط العاصمة.