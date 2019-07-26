أذربيجان ترسل مروحيتين لمساعدة سفينة إيرانية أطلقت نداء استغاثة ببحر قزوين

أرسلت أذربيجان مروحيتين وقوة بحرية إلى موقع سفينة شحن إيرانية وجهت نداء استغاثة في بحر قزوين. وقالت وسائل إعلام إن أذربيجان أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع حادث لسفينة شحن إيرانية. Advertisements وذكرت أن هذا التحرك جاء بعد أن أطلقت سفينة إيرانية نداء استغاثة بشأن حادث في بحر قزوين. ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له السفينة الإيرانية. وشهدت الأيام الماضية تصعيدا إيرانيا ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، في إطار أزمة طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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