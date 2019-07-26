تحذير مهم من سفارة الإمارات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

أهابت سفارة دولة الإمارات في جاكرتا جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن منطقة جبل تانغكوبان بيراهو السياحي (باندونغ) جاوا الغربية بسبب حدوث ثوران بركاني مساء اليوم الجمعة. ودعت السفارة في حسابها على تويتر إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم: 215206528 62+. و شهدت إندونيسيا أمس الخميس ثوران بركان "تانغكوبان باراهو" الذي يقع على بعد 30 كم شمال مدينة باندونغ وسط البلاد وأشار متحدث باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إلى أن الرماد ارتفع إلى 200 متر، فيما لم تتحدث السلطات حتى الآن، عن الخسائر البشرية التي ألحقها البركان. كما يعد موقع البركان مقصدا مفضلا للسياح المحليين والقادمين من خارج أندونيسيا.

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