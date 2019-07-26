شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تختبر صاروخاً باليستياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( واشنطن) ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية اليوم (الجمعة) نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إيران اختبرت صاروخاً باليستياً حلق لأكثر من 600 ميل، خارج العاصمة الإيرانية طهران. واضافت الشبكة أن اختبار الصاروخ الملقب «بشهاب 3» الذي جرى الأربعاء الماضي، جاء في وقت تشهد فيه منطقة الخليج العربي تداعيات التصعيد الإيراني مع الدول الغربية.

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية اليوم (الجمعة) نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إيران اختبرت صاروخاً باليستياً حلق لأكثر من 600 ميل، خارج العاصمة الإيرانية طهران. واضافت الشبكة أن اختبار الصاروخ الملقب «بشهاب 3» الذي جرى الأربعاء الماضي، جاء في وقت تشهد فيه منطقة الخليج العربي تداعيات التصعيد الإيراني مع الدول الغربية.

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