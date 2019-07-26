شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأراضي الفلسطينية) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر أمس (الخميس) وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارا من اليوم (الجمعة). وفيما رأى محللون أن القرار قد يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني، تساءل آخرون حول ما إذا كان سيخلف ذلك تداعيات عملية مع استمرار إسرائيل في انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد قيامها الاثنين الماضي بهدم منازل 12 منزلاً فلسطينياً في منطقة صورباهر الواقعة على طرف مدينة القدس وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ما أدى الى فقدان عشرات الفلسطينيين لمنازلهم. ويعتبر التلويح بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي خطوة ليس بالجديدة من جانب السلطة الفلسطينية، حيث اتخذ المجلس المركزي على مدار السنتين الماضيتين أكثر من قرار حول هذا الموضوع، وشكلت لجان لتنفيذ هذا القرار. غير ان الشيء الجديد أن هذا الاعلان تم هذه المرة من قبل الرئيس الفلسطيني نفسه، وهو ما لم يحدث سابقاً.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر أمس (الخميس) وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارا من اليوم (الجمعة). وفيما رأى محللون أن القرار قد يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني، تساءل آخرون حول ما إذا كان سيخلف ذلك تداعيات عملية مع استمرار إسرائيل في انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد قيامها الاثنين الماضي بهدم منازل 12 منزلاً فلسطينياً في منطقة صورباهر الواقعة على طرف مدينة القدس وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ما أدى الى فقدان عشرات الفلسطينيين لمنازلهم. ويعتبر التلويح بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي خطوة ليس بالجديدة من جانب السلطة الفلسطينية، حيث اتخذ المجلس المركزي على مدار السنتين الماضيتين أكثر من قرار حول هذا الموضوع، وشكلت لجان لتنفيذ هذا القرار. غير ان الشيء الجديد أن هذا الاعلان تم هذه المرة من قبل الرئيس الفلسطيني نفسه، وهو ما لم يحدث سابقاً.

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