الموجز
عرضت قناة اكسترا نيوز الإخبارية ، تقريراً لصحيفة ايكونومست تناولت فيه العلاقات الأوروبية مع تركيا، خاصة بعد أصبح طلب انضمام تركيا للإتحاد الأوروبى بمثابة "مزحة" على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن قرار تركيا باستقدام النظام الصاروخى الروسى اس 400 واستمرارها فى التنقيب عن الغاز فى المياه المحيطة بقبرص يمثلان عاملان مهمان فى استبعاد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن قادة أوروبا أصبحوا غير قادرين على استخدام أى خيارات لإجبار تركيا على وقف تحركاتها والامتثال للقواعد الأوروبية سوى بإستخدام العقوبات.
وتعد الانتهاكات التركية والتنقيب غير المبرر والانتهاكات المستمرة فى مياه البحر المتوسط لقبرص زاد من وتيرة تصاعد رفضهم التام لانضمام تركيا أو حتى مجرد التفكير بفكرة انضمامها للاتحاد الأوروبى.
كانت هذه تفاصيل خبر صفعة لأردوغان .. أسباب رفض الاتحاد الأوروبى ضم تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.