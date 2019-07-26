صفعة لأردوغان .. أسباب رفض الاتحاد الأوروبى ضم تركيا

الموجز

عرضت قناة اكسترا نيوز الإخبارية ، تقريراً لصحيفة ايكونومست تناولت فيه العلاقات الأوروبية مع تركيا، خاصة بعد أصبح طلب انضمام تركيا للإتحاد الأوروبى بمثابة "مزحة" على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن قرار تركيا باستقدام النظام الصاروخى الروسى اس 400 واستمرارها فى التنقيب عن الغاز فى المياه المحيطة بقبرص يمثلان عاملان مهمان فى استبعاد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن قادة أوروبا أصبحوا غير قادرين على استخدام أى خيارات لإجبار تركيا على وقف تحركاتها والامتثال للقواعد الأوروبية سوى بإستخدام العقوبات.

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وتعد الانتهاكات التركية والتنقيب غير المبرر والانتهاكات المستمرة فى مياه البحر المتوسط لقبرص زاد من وتيرة تصاعد رفضهم التام لانضمام تركيا أو حتى مجرد التفكير بفكرة انضمامها للاتحاد الأوروبى.