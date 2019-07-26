الخليج يشتعل || تحضير الهجوم ضد إيران .. روسيا توجه صفعة جديدة للولايات المتحدة .. طهران تحكم بالإعدام على عملاء «المخابرات الأمريكية»

نشرت روسيا اليوم تحت العنوان أعلاه، مقال كتبه يفغيني دامانتسيف، في "فوينيه أوبزرينيه"، عن خيارين لتطور الأحداث في منطقة الخليج، أحدهما شن هجوم جوي وصاروخي مباغت على إيران.

وجاء في المقال: يلاحظ الآن اتجاه مقلق للغاية لتفاقم الوضع الاستراتيجي في منطقة الخليج، حيث بدأت وزارات الدفاع، في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ودول التحالف العربي، التي تشكل جزءا من التحالف العسكري والسياسي المناهض لإيران في وضع خيارين للعمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية: الأول، إغلاق الموانئ الإيرانية، وبالتالي منع تصدير النفط الإيراني وارتفاع أسعار "الذهب الأسود" إلى مستوى غير مسبوق؛ والثاني، السيطرة العسكرية والسياسية الشاملة... من خلال شن هجوم صاروخي هائل على بنية إيران التحتية، العسكرية والصناعية.

وفي حين كشفت وكالات الأنباء الرائدة عن أهداف "الظل" المذكورة أعلاه للخيار الأول، فإن علامات الدراسة النشطة للخيار الثاني، المتمثل بالعمل العسكري، والتي تنص على عملية جوية استراتيجية مفاجئة ضد إيران، يجري إخفاؤها بعناية أكبر بكثير..

الحديث يدور عن الموقع الاستثنائي لقاعدة الأمير سلطان الجوية، التي اختارتها القيادة الأمريكية باعتبارها، أولاً، موقع وحدة أمريكية إضافية قوامها حوالي 500 جندي، وثانياً، مطارا لعمليات المقاتلات الأمريكية متعددة الأغراض من الجيل الخامس "رابتور F-22A"، وثالثا، هي موقع لكتيبة أو عدة كتائب، من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوتPAC-3.

وهنا يطرح نفسه السؤال التالي: ما هي المزايا التشغيلية والتكتيكية (لتنفيذ عمليات جوية واسعة النطاق ضد إيران) التي تتفوق بها قاعدة الأمير سلطان الجوية على قاعدة "العديد" في قطر أو "الشيخ عيسى" في البحرين؟ من المعروف أن الأخيرة تبعد فقط 250-270 كم عن محافظتي هرمزغان وفارس الإيرانيتين، فيما تبعد قاعدة الأمير سلطان 750-850 كم عن مسرح العمليات الأكثر نشاطا.

تكمن الإجابة عن السؤال أعلاه في عدد صواريخ فاتح وهرمز وذوالفقار، الإيرانية البالستية، ومواصفاتها العملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى الصواريخ البالستية متوسطة المدى، شهاب وقدر، الموضوعة في الخدمة ضمن وحدات صواريخ الحرس الثوري الإسلامي، وجاهزة للانطلاق ردا على عدوان قد تشنه الولايات المتحدة وأتباعها.

"ضربة" أخرى للولايات المتحدة: البنتاغون مذهول من الابتكارات الروسية

تحت العنوان أعلاه،نشرت روسيا اليوم ما كتبه فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول التخوف الأمريكي من القفزة التي حققتها روسيا في تسليح جيشها.

وجاء في المقال: ثمة اتجاه سائد في السنوات الأخيرة، هو أن الولايات المتحدة بدأت ترى "تهديدا" من الجيش الروسي، الذي يثير تطوره السريع المخاوف، بل الذعر، بالتزامن مع تزايد قوة الجيش الصيني. وها هو جنرال أمريكي ثم آخر يقول إن روسيا تسعى للتفوق العسكري وتشكل خطرا كبيرا.

وقد صبت الزيت في النار، مؤخرا، مجلة "The National Interest"، بنشرها مقالا بعنوان "القوات المسلحة الروسية تتغير(وتصبح أقوى) أمام أعيننا". وفيه، جرى التركيز بشكل خاص على أن روسيا تولي منذ عدة سنوات اهتماما كبيرا لتطوير تكنولوجياتها العسكرية.

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وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين: وجود جميع أنواع الأدوات العسكرية لدى الجيش يسمح بخوض معركة حديثة، حيث لا يحتاج الجندي والضابط إلى القوة العضلية، إنما القدرة على الاستيعاب عند استخدام الأسلحة. إذا قارنا جيشنا الحالي بالجيش الذي شارك في عملية فرض السلام في جورجيا في العام 2008، فإن الفارق أكثر من جوهري.

كجزء من برنامج إعادة التسلح، يتم الآن إمداد الجيش الروسي بأنواع جديدة من الأسلحة فرط الصوتية والأنظمة الآلية الذكية وأسلحة قائمة على مبادئ فيزيائية جديدة. فقد دخلت مرحلة الإنتاج الكمي التسلسلي منظومات عالية التقنية، مثل صاروخ "تسيركون" المضاد للسفن، ومقاتلة الجيل الخامس الثقيلة سو-57، والمقاتلة الخفيفة ميغ-35، ومنظومة إس-500 المضادة للطائرات والصواريخ.

ومن التطورات الواعدة الأخرى، التي يجب أن تظهر قريبا في سلاح الجيش، "أودار"(الضربة)، وهي منظومة آلية متعددة الوظائف، قادرة على التحكم البرمجي بالحركة عن بُعد بعربات غير مأهولة متعددة المهام. من المحتمل أن يتم استخدام هذه العربات المصفحة غير المأهولة في المستقبل القريب عند تنفيذ المهام الأكثر خطورة في ساحة المعركة. في الوقت نفسه، بناءً على طلب وزارة الدفاع، يمكن للبشر أيضا قيادة هذه المركبات القتالية، عندما لا يكون هناك أي تهديد لسلامتهم، على سبيل المثال، في المسير نحو الخط الأمامي.

طهران تحكم بالإعدام على عملاء المخابرات الأمريكية

تحت العنوان أعلاه، نشرت روسيا اليوم ما كتبته فيميدا سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية استخدام الإيرانيين المتهمين بالعمالة كورقة في مفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن.

وجاء في المقال: على خلفية التوترات المتزايدة في منطقة الخليج، الناجمة عن تفاقم العلاقات الأمريكية الإيرانية، أُعلن في طهران عن أحكام ضد 17 مواطنا متهمين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وسرعان ما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهمة.

وفقا لمتحدث باسم وزارة الاستخبارات (الإيرانية)، تم تدريب الجواسيس من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وألقي القبض عليهم في أراضي الجمهورية الإسلامية. فلقد عملوا كمقاولين واستشاريين في منشآت إيران الحيوية، الاقتصادية والنووية والعسكرية، ومجال أمن المعلومات.

وكما قال المتحدث باسم وزارة الاستخبارات الإيرانية لوكالة "ايرنا": "بما أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تسيء استغلال طلب التأشيرة الأمريكية، فإن بعض المواطنين الإيرانيين يقعون في فخ التأشيرة ويُعرض عليهم العمل كجواسيس في مقابل الحصول عليها".

ولم يوضحوا في طهران أي المعتقلين سيواجه عقوبة الإعدام. وقيل إن اعتقال الجواسيس جرى خلال العام الماضي، وقد اعترفوا جميعا بأنهم عملاء لوكالة المخابرات المركزية، وإن القبض على بعضهم من قبل الأجهزة السرية الإيرانية تم أثناء محاولتهم الفرار من البلاد.

وفي الصدد، لفت كبير الباحثين في مركز دراسات الشرقين الأدنى والأوسط بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، الانتباه إلى أن القبض على الجواسيس جرى خلال العام الماضي، ولكن لم يعلن عن ذلك قبل الأن. وهذا ليس صدفة. فطهران انتظرت اللحظة المناسبة. وقال: "كل هذا يندرج في إطار الحرب النفسية بين الولايات المتحدة وإيران". ويمكن أن تستخدم طهران القبض على عملاء المخابرات الأمريكية كورقة رابحة في حال إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وحسبساجين، هناك الآن مساومة قاسية بين الولايات المتحدة وإيران. فالجميع يريد أن يُجلس الطرفين على طاولة المفاوضات...