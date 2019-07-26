ترامب يهاجم السويد بسبب مغني راب أمريكي

دبي - بواسطة محمد فارس على خلفية احتجاز المغني الأمريكي اساب روكي من قبل الشرطة السويدية بعد مشادة عنيفة في شوارع ستوكهولم، هاجم الرئيس دونالد ترامب السويد التي رفضت طلبه إطلاق سراح المغني قبل انتهاء الإجراءات القضائية، حسب موقع شبيغل أونلاين. © Reuters/J. Ernst Provided by Deutsche Welle

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السويد لفرضها إطلاق سراح المغني الأمريكي اساب روكي المعتقل في السويد على خلفية شجار عنيف في شوارع استوكهولم، حيث طلب ترامب من رئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفن العمل من أجل إطلاق سراح روكي، حسب ما نشر موقع شبيغل أونلاين الجمعة(26 تموز/ يوليو 2019).

وقال ترامب في تغريدة "أنا محبط من رئيس الوزراء السويدي بسبب عدم قدرته على فعل شيء بخصوص الموضوع. وقال ترامب إن السويد تجاهلت مجتمعنا الأفرو ـ أمريكي في الولايات المتحدة"، حسب شبيغل أونلاين.

يشار إلى أن ترامب اتصل هاتفيا برئيس الوزراء السويدي لوفن بهدف دفعه للتدخل من أجل إطلاق سراح المغني اساب روكي، لكن لوفن أوضح لترامب بشكل مهذب أن القضاء في السويد مستقل تماما عن السلطة التنفيذية وأنه لا يستطيع التدخل في هذا الأمر.

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في غضون ذلك، وجه ممثلو الادعاء في السويد الاتهام إلى مغني الراب الأمريكي، اساب روكي، يوم الخميس، إثر الواقعة التي حدثت في 30 من حزيران / يونيو الماضي وتورط خلالها المغني في مشادة عنيفة بأحد شوارع ستوكهولم. وقال مكتب الادعاء إن اساب روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، والبالغ من العمر 30 عاما، سيواجه المحاكمة مع شخصين آخرين، لتسببه في حدوث أضرار جسدية.

وأوضح سلوبودان يوفيسيتش، محامي الدفاع عن مايرز، إنه "يعتبر نفسه بريئا"، مضيفا أنه قد قام فقط بالرد على السلوك العدواني للطرف الآخر، حيث ألقاه على الأرض وداس على ذراعه. وقال المحامي إن المحاكمة سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وستختتم في وقت لاحق من الأسبوع، ولكن مكتب الادعاء لم يستطع تأكيد التواريخ.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/شبيغل أونلاين)