وزير الخارجية الأمريكي: مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدى وصوله إلى سان سلفادور في 21 يوليو/تموز 2019.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي التلفزيون السوري يعلن أن إسرائيل قصفت منطقة جنوبية مطلة على الجولان France 24

أبرز ردود الفعل الدولية على اختيار بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا France 24

ريبورتاج: مخيمات الإيواء في العراق لا تزال تعج بالنازحين رغم طرد الجهاديين من جميع المدن France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO البحرية الملكية ستواكب السفن البريطانية لحمايتها لدى مرورها بمضيق هرمز France 24 مشاركة Advertisements مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

في حوار مع "بلومبرغ تي في"، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس عن رغبته في الذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكدا أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني، حيث قال "أود أن تتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حكامهم وأصبح الآن يؤذي إيران".

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكدا أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل أن تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.

وردا على سؤال "بلومبرغ تي في" حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، قال وزير الخارجية الأمريكي "بالتأكيد"، قبل أن يضيف أنه سيذهب "إلى هناك عن طيب خاطر".

وماذا عن الظهور على شاشات التلفزيون الإيراني؟

وردا على سؤال آخر عما إذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو "أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق"، مشيرا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "يأتي إلى هنا، يأتي إلى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة".

ولفت إلى أن ظريف "يتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأمريكي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأمريكية".

وأردف بومبيو "أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكامهم وأصبح الآن يؤذي إيران".

واتهمت واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ أيار/مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.

وتابع بومبيو "نحن نحاول ممارسة الضغط الكافي (...) لإقناعهم (الإيرانيين) بأنهم إذا تصرفوا ببساطة كأمة طبيعية، فإنه يمكن للشعب الإيراني أن يعيش حياة طبيعية"، مكررا اعتقاده بأن ظريف لا يملك سلطة حقيقية، وقائلا "بنهاية المطاف (الحكومة الإيرانية) يقودها آية الله علي خامنئي".

فرانس24/ أ ف ب