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أكدت الحكومة الهندية اليوم أن طهران أفرجت عن 9 بحارة هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة، بعد أن كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها تسمح للسلطات الهندية بزيارتهم. © AS/DH
وقال السفير الإيراني لدى بريطانيا في وقت سابق من اليوم إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو".
وأضاف السفير حميد بعيدي نجاد، "السفارة الهندية في طهران مُنحت حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو".
وتابع السفير، "هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى. قالت السفارة الهندية إنها وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب نقلا عن الحكومة الهندية: إيران أطلقت سراح 9 هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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