اعتقال أميركي قتل والده وشقيقه وأصاب والدته

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من الشرطة الأميركية

واضطرت الشرطة إلى بدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه فيه.

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، إن المشتبه فيه يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما)، وهو محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه فيه يعيش بها مع والديه، وذلك في حوالى الساعة الثانية صباحا من الخميس.

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وأوضحت أن المشتبه فيه قتل امرأة تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود بعد ذلك بحوالى 45 دقيقة، لكنه لم يحدد العلاقة بينهما.

وأشارت الشرطة إلى أن زاراجوزا قتل بالرصاص رجلا لا يعرفه في حافلة بمنطقة فان نويز، حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأورد متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، أنه لا يملك معلومات عن تحديد أي كفالة لإخلاء سبيل زاراجوزا.