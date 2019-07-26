ضاحى خلفان مهددا الحوثيين: التحالف العربى يمتلك آلاف الطائرات المسيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، مليشيات الحوثيين برد قوى على جميع مواقع المليشيات التابعة لإيران خلال الفترة المقبلة. وقال ضاحى خلفان، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن قوات التحالف العربى – الذى تقوده المملكة العربية السعودية - يمتلك آلاف مؤلفة من الطائرات المسيرة، إذا أرادت ضرب كل مكان هام للحوثيين لفعلت. Advertisements كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكداً أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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