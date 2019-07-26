شكرا لقرائتكم خبر عن تلميذ القرضاوى يفضح شيوخ الإخوان: قيادى بالجماعة اشترى بيتا بمليونى دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التسريب الصوتى الذى نشره أحد شباب الإخوان، لقيادى بالتنظيم يدعى أمير بسام يفضح فيه السرقة داخل الإخوان، إذ كشف عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، والمعروف بأنه تلميذه عن تفاصيل جديد بشأن هذه السرقات.

وأشار "تليمة" فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أن محمود حسين أمين عام الإخوان والهارب فى تركيا قد اشترى عمارة بمليونى دولار بالإضافة إلى سيارة BMW فى تركيا.

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وقال "تليمه" إن مجلس شورى تركيا اجتمع لعدة جلسات لنقاش هذا الموضوع، وكان أول موضوع نوقش فيه، بناء على تقدم 10 أعضاء من المجلس باستجواب حوله، وإصرارهم على تحويل الموضوع للجنة التحقيق بالشورى، والنقاش حول هل من صلاحيتها ذلك أم لا؟ .

وأشار إلى أن هناك قيادات إخوانية أجرت اتصالات بمحمود حسين لسؤاله عن هذا الأمر فأنكر، مضيفًا : "وحتى لا يظل الجدل مستمرا أكتب ما انتهى إليه مجلس شورى تركيا وأن هذه التبرع هو ملك خاص لجماعة الإخوان ولا يصح نسبته لأفراد.

جدير بالذكر أن أمير بسام، القيادى الإخوانى وصاحب التسجيل الصوتى المسرب، التنصل من هذا التسجيل، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": ما يعبر عن رأيي ومواقفي وما هو حق عام للجميع معرفته أطرحه على صفحتى الشخصية للنقاش والتناصح، وأرجو لكل من لديه عقل أو إيمان ألا يلج في أمر دون ما يدري عواقبه.