"صفحات مواقع التواصل غير المرخصة".. في جلسة حوارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

عقدت مؤسسة المحروسة بالتعاون مع المركز العربي لحقوق الإنسان في المنيا، اليوم الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي، "من أجل المشاركة الفعالة في صنع القرار العام"، وناقشت خطورة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل معها ومواجهتها.

وناقشت الجلسة التي أدارتها الإعلامية هويدا بهجت، وأحمد شبيب المحامي ورئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، انتشار الشائعات بوسائل التواصل الاجتماعي وعدم وجود ضوابط تحكم عملية النشر وتداول المعلومات بتلك الوسائل، وتبني وجهة نظر واحدة، ما يُحدث بلبلة في الرأي العام، لاسيما بعد ظهور الكثير من الصفحات والمواقع غير المرخصة.

وخرجت الجلسة الحوارية بعدة توصيات أبرزها، إنشاء وحدات بالمصالح الحكومية تختص بالرد على الشائعات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل مواد القانون المتعلقة باستغلال تلك المواقع في ترويج الأخبار الكاذبة والإساءة والابتزاز والتشهير، وتحريك دعاوي قضائية ضد الصفحات مجهولة الهوية التي تعمد إلى إثارة الشائعة بقصد إحداث بلبلة تعوق مسيرة التنمية، وتعيين مسئولين للإعلام بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات يكون دورهم متابعة ما ينشر على مواقع التواصل من شائعات وإبراز الحقائق.