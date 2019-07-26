قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المنيا يومي السبت والأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القري، وذلك لتركيب الخطوط 132 "مغاغة – سمالوط" من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يومي السبت والأحد المقبلين.
وأكدت الوحدة ان القرى التي يشملها القرار هي "الكوم الأحمر – أبو طالب – بني خلف – نزلة بني خلف – أحمد يونس – شم القبلية – عزبة مقيدم).
كما أعلنت الوحدة المحلية ذاتها أنه سيُجرى انقطاع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة مغاغة في مناطق (المركز الطبي – مركز شرطة مغاغة – مجلس مدينة مغاغة – بنك الإسكندرية – البنك الأهلي – شارع الجمهورية – مناطق ناعوم – برج حسام قرني – برج مصطفى حسن) وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالأكشاك ولمدة 5 ساعات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.
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