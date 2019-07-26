بالأسماء.. تفاصيل الحركة الجديدة لقطاعات الشرطة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت قطاعات مديرية الأمن في دمياط تغييرات جديدة في الحركة التي أصدرتها وزارة الداخلية، تضمنت تصعيد اللواء طارق مجاهد من مدير أمن دمياط إلى مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء محمد ناجى، نائب مدير أمن الإقليم إلى مدير أمن المنوفية.

وتولى اللواء إسماعيل حسين، نائب مدير أمن القاهرة منصب مدير أمن دمياط، وترقية العميد حسام الباز مدير مباحث دمياط إلى رتبة لواء مع بقائه في منصبه.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء محمد شرف الدين في منصب نائب مدير أمن دمياط، وترقية العميد إبراهيم الحديدي مأمور قسم السرو لرتبة لواء وتصعيده مساعدًا لمدير الأمن، فضلا عن ترقية العميد خالد جادالله مأمور مركز فارسكور لرتبة لواء.

وتولى العميد هشام رشاد منصب رئيس قسم المباحث الجنائية وتجديد الثقة في العميد حسام صلاح مأمور مركز كفر سعد، والعميد عمرو الفداوي مأمور قسم رأس البر، والعقيد حاتم متولي مأمور مركز دمياط وترقيته لرتبة عميد، والعقيد حازم راتب مدير إدارة المرور وترقيته لرتبه عميد.