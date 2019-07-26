بالصور.. سفر أول فوج من الحج البرى بميناء نويبع البحرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

شهد ميناء نويبع، اليوم الجمعة، توديع أول فوج بري من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة برنسيسة وعلى متنها 454 حاج و10 باصات.

وقام اللواء بحري أشرف عبدالمنعم نائب رئيس هيئة موانى البحر الأحمر بتوديع الحجاج، والوقوف على الإجراءات العملية للتشغيل ومتابعة تقديم كافة التسهيلات، ورفع درجة الاستعداد بالميناء وتجهيز قرية الحجاج بعد رفع كفاءتها وتزويدها بكافة الامكانيات اللازمة لاستقبال الحجاج، وفتح منافذ لتوفير السلع الغذائية وأماكن لانتظار الأتوبيسات بأولوية الوصول.

ووجه اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس الهيئة، بتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة وأرشادات لمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج وتذليل جميع العقبات وفتح غرفة عمليات بالميناء.

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وتم التنسيق مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة الأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتنظيم خط سيرها حيال قدومها إلى مدينة نويبع وتوجيهها لقرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين حتى لا تكون منتهية بنسبة أقل من 30 يوم من تاريخ السفر والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكد "إسماعيل"، على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات بينما قامت إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير عدد (2) سيارة أسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد (1) سيارة أسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد عدد (5) أطباء متواجدين بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة.

على جانب أخر قامت إدارة الجوازات بزيادة أعداد ضباط الجوازات لسرعة إنهاء الإجراءات وقامت الجمارك بزيادة أعداد مأمورى الجمارك لإنهاء أعمال التفتيش للحقائب والأتوبيسات أثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج.