​جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومكملات غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة عبد العظيم حماده محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من الشارقة، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 1100 عبوة أدوية بشرية ومكملات غذائية. وأشار إلى أن إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

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