جيش حفتر يعلن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لحكومة الوفاق في مدينة الجفرة، وسط البلاد.
وقال أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، في بيان عبر ”فيسبوك“، إن وحدات الدفاع الجوي في مدينة الجفرة (وسط) تمكنت من إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الوفاق.
وأضاف أن“إسقاط الطائرة جاء بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية، حيث تم التعامل معها وتدميرها“.
ويشن الجيش الوطني الليبي، منذ 4 أفريل الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس التي ينشط بها عدد من الميليشيات.
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