توقفت خدمات القطارات فائقة السرعة، التى تسيرها شركة يوروستار بين باريس ولندن وكذلك إلى بروكسل، بسبب عطل فى كابلات الكهرباء فى محطة جار دو نور الشهيرة فى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، مماأدى لعرقلة تنقلات المسافرين فى العطلات الصيفية.
ونصحت يوروستار الركاب بعدم السفر عبر خدمات القطار العابرة للقنال الإنجليزى من وإلى باريس إلا فى حالات الضرورةالقصوى.
كما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إس.إن.سى.إف التى تديرها الدولة فى فرنسا إن خدمات قطارات تاليس إلى بروكسل تأثرت أيضًا بالعطل.
وقال متحدث باسم إس.إن.سى.إف إن سبب العطل لم يعرف بعد وليس هناك مؤشرات بعد على أنه وقع نتيجة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف القطارات فائقة السرعة بين باريس ولندن لانقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.