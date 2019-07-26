توقف القطارات فائقة السرعة بين باريس ولندن لانقطاع الكهرباء

توقفت خدمات القطارات فائقة السرعة، التى تسيرها شركة يوروستار بين باريس ولندن وكذلك إلى بروكسل، بسبب عطل فى كابلات الكهرباء فى محطة جار دو نور الشهيرة فى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، مما

أدى لعرقلة تنقلات المسافرين فى العطلات الصيفية.

ونصحت يوروستار الركاب بعدم السفر عبر خدمات القطار العابرة للقنال الإنجليزى من وإلى باريس إلا فى حالات الضرورة

القصوى.

كما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إس.إن.سى.إف التى تديرها الدولة فى فرنسا إن خدمات قطارات تاليس إلى بروكسل تأثرت أيضًا بالعطل.

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وقال متحدث باسم إس.إن.سى.إف إن سبب العطل لم يعرف بعد وليس هناك مؤشرات بعد على أنه وقع نتيجة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.