الدنمارك تدعم مهمة بريطانية لحماية الملاحة في مضيق هرمز

رحبت الدنمارك، اليوم الجمعة، باقتراح الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.



وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود - في بيان، أوردته قناة

العربية الإخبارية اليوم الجمعة إن الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة، مضيفا أنه بصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة..مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهناً لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء.



وكان المتحدثٌ باسم الحكومة البريطانية أعلن، في وقت سابق الجمعة،أن الفرقاطة البريطانية "مونتْ روز" الموجودة حالياً في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.