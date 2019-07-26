رحبت الدنمارك، اليوم الجمعة، باقتراح الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.
العربية الإخبارية اليوم الجمعة إن الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة، مضيفا أنه بصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة..مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهناً لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء.
وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود - في بيان، أوردته قناة
وكان المتحدثٌ باسم الحكومة البريطانية أعلن، في وقت سابق الجمعة،أن الفرقاطة البريطانية "مونتْ روز" الموجودة حالياً في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تدعم مهمة بريطانية لحماية الملاحة في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.