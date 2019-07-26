القبض على عنصر من داعش بالموصل شمالي العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينةالموصل، بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
أفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ بأن "قوة من مديرية شرطة أبي تمام بمنطقة الرشيدية تمكنت من القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل"، مشيرة إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.
وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
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