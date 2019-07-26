روسيا تبحث تصريحات "عباس" حول وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده ستبحث تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول وقف العمل بجميع الاتفاقات مع إسرائيل.
وقال بوجدانوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة بمجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا للبرلمان: "يتعين فهم ذلك
يُذكر أن تصريح الرئيس الفلسطيني يتضمن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك القرار، عملًا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني .
ويأتي هذا التصريح متوافقاً مع قرار للمجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تضمنتها اتفاقية أوسلو بين الطرفين على خلفية عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات، التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني ومنها ما قامت به إسرائيل قبل يومين بهدم منازل للفلسطينيين.
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